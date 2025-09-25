На аукціон була виставлена ​​гітара вокаліста Oasis, яку він розбив у ніч розпаду гурту

Червону гітару Gibson вокаліста рок-гурту Oasis Ліама Галлагера, яку він розбив у ніч розпаду колективу у 2009 році, виставили на аукціон - її оцінено у 500 тис. фунтів. Про це повідомляє The Independent.

Гітару Gibson ES-355 1960-х років виставляє на торги аукціонний дім Propstore. У супровідній записці сказано, що це інструмент, «який Ліам Галлагер розбив у Парижі у 2009 році у ніч розпаду гурту Oasis».

На аукціон виставлять і акустичну гітару Takamine FP460SC Ноела Галлагера, використану для запису пісні Wonderwall, разом із близько 150 іншими предметами, пов'язаними з Oasis.

Інструменти є частиною колекції музичних пам’яток, які включають предмети, що належали Джону Леннону, Джимі Гендріксу, Майклу Джексону, Елвісу Преслі та Девіду Боуї.

Зокрема, на більш широкий аукціон будуть виставлені тоновані окуляри Леннона (оціночна вартість 300 тис. фунтів стерлінгів), білий капелюх Джексона з кліпу Smooth Criminal (оціночна вартість 80 тис. фунтів стерлінгів) та написаний власноруч лист Боуї до радіоведучого Джона Піла (оціночна вартість від 6 до 12 тис. фунтів стерлінгів).

Аукціон Propstore відбудеться у Лондоні 23 – 24 жовтня.

Нині Oasis готується завершити британську частину свого турне після возз’єднання. Гурт дасть два концерти на стадіоні Вемблі у Лондоні, після чого дість концерти у Південну Корею, Японію, Австралію, Аргентину, Чилі та Бразилію.

Фото: MILLESIMEGUITARS.COM