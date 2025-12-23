Помер британський співак, композитор і гітарист Кріс Рі

Британський співак, композитор і гітарист Кріс Рі помер у віці 74 років 22 грудня. Про це повідомив представник його родини. Музикант пішов із життя в лікарні після хвороби, перебуваючи поруч із близькими, повідомляє BBC.

У заяві від імені дружини та двох дітей артиста йдеться:

"З величезним сумом ми повідомляємо про смерть нашого коханого Кріса. Він мирно помер в лікарні після короткочасної хвороби в оточенні своєї родини".

Протягом життя музикант серйозно боровся з проблемами зі здоров’ям. У 1994 році в нього діагностували рак підшлункової залози, після чого орган було видалено, а згодом розвинулася діабет першого типу. У 2016 році Кріс Рі переніс інсульт, але зумів відновитися та у 2017 році випустив альбом Road Songs for Lovers.

Артист неодноразово підкреслював своє складне ставлення до слави. В одному з інтерв’ю він зазначав:

"У мене завжди були складні стосунки зі славою, навіть до моєї першої хвороби. Жоден з моїх героїв не був рок-зіркою. Якось я приїхав до Голлівуду на церемонію вручення премії 'Греммі' і думав, що зустріну там важливих людей, таких як Рай Кудер чи Ренді Ньюмен. Але мене оточували поп-зірки. Ця справа зі знаменитостями пішла зовсім не так у тому сенсі, що всі намагалися перевершити один одного. Вони не докладають зусиль".

Кріс Рі народився в родині власників сімейного бізнесу з продажу морозива. Його батько мав італійське походження, а мати – ірландське. Музичну кар’єру він розпочав у молодості, а дебютний альбом Whatever Happened to Benny Santini? випустив у 1978 році.

Музикант залишив по собі велику творчу спадщину й пісні, які для багатьох стали частиною різдвяних і сімейних традицій.