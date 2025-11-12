ТОП-4 Альтернативи опаленню без світла та газу: чим грітися зимою 2025-2026

Через обстріли інфраструктури українці можуть залишитися зимою 2025-2026 не лише без світла, але й тепла та газу. В умовах, коли відключення світла тривають цілодобово, а люди залишаються без електрики по 12 годин на добу, питання автономного опалення стає критично важливим.
Розповідаємо, які автономні системи опалення доступні українцям і чому курячий послід може стати альтернативою традиційним дровам.
Рейтинг автономних систем опалення та альтернативного палива
Твердопаливні Котли та Піролізні Установки
Це найбільш поширений і універсальний варіант, здатний працювати без електрики (прості моделі типу "буржуйок") або з мінімальною залежністю (сучасні котли з автоподачею).
|Паливо
|Калорійність / Ефективність
|Зручність зберігання
|Особливості
|Дрова
|Середня (близько $923-1140$ грн за куб.м)
|Потребують багато місця, рубання, сушіння
|Традиційне і доступне паливо.
|Пелети (Паливні гранули)
|Висока (до $4,6$ кВт·год/кг). Економніше за дрова.
|Компактне, не потребує рубання, зручніше для автоподачі.
|Виготовляються з тирси, лушпиння, листя, картону, зернових відходів.
|Брикети
|Висока, як і пелети.
|Менше місця, ніж дрова.
|Часто виготовляються з соснової тирси чи лушпиння.
Важливий нюанс: Для високої продуктивності критично важлива вологість сировини — вона має бути до 12-14%.
Пелети: Лідер Серед Альтернативного Біологічного Палива
Паливні гранули (пелети) виготовляють практично з будь-якої біологічної маси, яка гранулюється. Це найбільш гнучке паливо, виробництво якого можна налагодити з місцевих відходів.
|Вид сировини
|Особливості гранулювання
|Додаткова інформація
|Лушпиння соняшника / ріпаку / сої
|Добре гранулюється завдяки вмісту жиру, який склеює.
|Висока теплотворна здатність, але лушпиння соняшника дає багато золи.
|Лушпиння гречки, вівса, пшениці
|Легко гранулюється у чистому вигляді.
|Виходять щільні і чисті гранули.
|Курячий послід
|Гранулюється при вологості до 14%.
|Дуже дешеве та ефективне паливо, але потребує спеціальної підготовки, вентиляції через запах та виділення газів. Спалюється у піролізних котлах.
|Міскантус, очерет, кукурудзяні стебла
|Гранулюється після подрібнення (до сипучості).
|Потребує подрібнення до 2-3 мм. Солома може коксуватися.
Рідкопаливні Котли (на відпрацьованій олії)
Ці системи працюють за принципом крапельного спалювання і забезпечують високу автономність, не залежать від електрики.
-
Паливо: Відпрацьоване машинне масло, стара харчова олія, топлений свинячий жир.
-
Переваги: Використання того, що зазвичай є відходами, висока автономність.
-
Умови: Паливо має бути очищене від домішок, а пальник — адаптований до конкретного типу олії.
-
Застереження: Потрібне суворе дотримання екологічних та пожежних норм.
Брикети з Лушпиння та Іншої Біомаси
Брикети, як і пелети, є ефективною альтернативою дровам, особливо для котлів і печей, які не мають системи автоподачі гранул.
-
Сировина: Лушпиння соняшника, тирса, відходи зернових.
-
Переваги: Висока теплотворна здатність, зручні для ручного завантаження, займають менше місця, ніж дрова.
Порівняння: Пелети VS Дрова
Дослідження EPJ MinPan Krakow підтверджує, що тверде біопаливо є одним із найдешевших способів опалення.
|Критерій
|Дрова
|Соснові Пелети
|Висновок
|Вартість (орієнт.)
|$923-1140$ грн/куб.м
|$\approx 7690$ грн/тонна
|Пелети є економічно вигідними при порівнянні калорійності.
|Калорійність
|Середня
|До $4,6$ кВт·год/кг (вище, ніж у дров)
|Пелети ефективніші.
|Зручність зберігання
|Потребують складування під навісом.
|Займають менше місця, не потребують рубання.
|Пелети зручніші.
Отже, для забезпечення тепла в умовах нестабільного енергопостачання найбільш надійними є твердопаливні котли, які можуть використовувати широкий спектр біопалива: від традиційних дров до висококалорійних пелет з відходів сільського господарства та навіть курячого посліду.Автор: Галина Роюк