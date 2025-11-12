У ЗСУ вкрали понад 700 тонн палива на майже 30 мільйонів

Працівники ДБР викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб ЗСУ у зимовий період.

Затримано двох фігурантів злочинної схеми — начальника служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону і солдата батальйону матеріального забезпечення однієї з військових частин на Дніпропетровщині, повідомляє ДБР.



З травня 2025 року військові організували незаконний продаж дизельного пального у Дніпропетровській, Київській, Миколаївській, Одеській та Чернівецькій областях.



Пальне збували приватним підприємцям, переважно у сфері вантажних перевезень, у тому числі спеціальне забарвлене дизпаливо, яке мало використовуватися виключно військовими підрозділами на фронті.



5 листопада 2025 року працівники ДБР затримали одного із військових під час чергового «зливу» 20 тонн дизелю підприємцю з Київщини.



Іншого учасника схеми — посадовця батальйону — затримали на Дніпропетровщині. Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, яке вже готували до продажу, а також чорнову бухгалтерію та інші документи.



Згідно з записами, загалом військові незаконно реалізували 718 тонн пального, отримавши прибуток близько 28 млн. грн.



Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України — викрадення та привласнення військового майна, вчинене в умовах воєнного стану із зловживанням службовим становищем.



Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.



Покарання за цією статтею передбачає до 15 років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.



ДБР перевіряє причетність інших військовослужбовців батальйону до вчинення злочину.