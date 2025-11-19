﻿
Викрито військових, які систематично крали дизпаливо, призначене для фронту

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) на Полтавщині викрили групу військовослужбовців, які налагодили схему систематичного викрадення дизельного пального, призначеного для бойових підрозділів Збройних Сил України.

Організатором злочинної оборудки виявився військовослужбовець, у чиї обов'язки входило обслуговування техніки для транспортування пального. Він відповідав за доставку дизпалива у підрозділи на Півночі та Сході України, включно з районами активних бойових дій.

До схеми були залучені чотири водії автоцистерн. Під час кожного рейсу вони зливали в середньому по кількасот літрів дизельного пального. Наразі задокументовано втрату 15 тонн пального, однак у ДБР зазначають, що остаточна сума збитків може значно зрости після завершення розслідування та виявлення всіх фактів крадіжок.

Крадене пальне військові переливали у каністри та передавали організатору. Він, у свою чергу, реалізовував викрадене приблизно по 40 гривень за літр.

Внаслідок таких злочинних дій бойові підрозділи ЗСУ не доотримували критично важливе пальне, що є особливо небезпечним в умовах ведення активних бойових дій.

