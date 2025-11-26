﻿
Під час війни донецькі чиновники вкрали понад 140 мільйонів

НАБУ і САП викрили організовану групу на чолі з керівником департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА, яка заволоділа понад 140 млн. грн.

Ці кошти призначалися для забезпечення теплом і водою трьох населених пунктів Донеччини, повідомляє НАБУ.

Навесні 2023 року учасники групи визначили об'єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом.

Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Попри відсутність належної проєктної документації з нею уклали контракт вартістю понад 200 млн. грн. на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, підключили з них лише дві, але й ті не працювали через брак.

Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення.

За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися "кустарним" методом — без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм. Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об'єкти на баланс.

Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 млн. грн., якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води.

Фото: НАБУ.

 Автор: Галина Роюк

