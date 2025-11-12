﻿
Війна

Зрадник шпигував за авіацією ЗСУ на заході України

Зрадник шпигував за авіацією ЗСУ на заході України

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України.

Завдання ворога виконував 20-річний мешканець Хмельниччини, який потрапив до уваги рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.

Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків. 

Для цього агент рф встановлював біля авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. 

У такий спосіб окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах. 

Співробітники СБУ загримали агента «на гарячому», коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів. 

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. 

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУСБУвійнаагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ситуація на фронті: бої тривають, успіхи обмежені
Війна 12.11.2025 11:13:33
Ситуація на фронті: бої тривають, успіхи обмежені
Читати
Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні
Економіка 12.11.2025 10:55:23
Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні
Читати
Кличко знайшов вирішення проблеми дефіциту солдат на фронті
Головне 12.11.2025 10:34:25
Кличко знайшов вирішення проблеми дефіциту солдат на фронті
Читати

Популярнi статтi