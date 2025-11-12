Зрадник шпигував за авіацією ЗСУ на заході України

Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на заході України.
Завдання ворога виконував 20-річний мешканець Хмельниччини, який потрапив до уваги рашистів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, повідомляє СБУ.
Головним завданням фігуранта було відстежити місця базування, кількість та графіки вильотів українських бойових літаків.
Для цього агент рф встановлював біля авіабаз приховані мінікамери із онлайн-трансляцією та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
У такий спосіб окупанти сподівалися в режимі реального часу фіксувати наявність та види авіації на вітчизняних аеродромах.
Співробітники СБУ загримали агента «на гарячому», коли він облаштовував фотопастки в районі одного із військових об’єктів.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУ.Автор: Галина Роюк