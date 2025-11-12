Росія хоче підкорити Україну в три етапи, - Foreign Affairs

Росія розглядає свою стратегічну мету – підпорядкування України – у три етапи.

Про це заявило американське видання Foreign Affairs.

Аналітик Джек Вотлінг вважає, що кінцева мета Кремля – це перетворення України на залежну від РФ країну на кшталт Білорусі.

Перший етап – це окупація або руйнування достатньої кількості української території, щоб життєздатність частини, що залишилася (зокрема й економічна), була можливою тільки за згодою Москви.

Російські стратеги припускають, що цього можна досягти, якщо РФ утримає чотири вже частково окуповані нею області, а також захопить Харківську, Миколаївську й Одеську. Це відріже Україну від Чорного моря. Після цього агресор може погодитися на припинення вогню, розраховуючи, що зможе перейти до другого етапу.

Другий етап – це застосування економічних і політичних важелів, підкріплених загрозою повторного вторгнення, для встановлення контролю над українською владою.

На третьому етапі Росія включить Україну до своєї орбіти подібно до Білорусі.

Зараз РФ далека від досягнення навіть першої фази підпорядкування України, хоча російські військовослужбовці сподіваються, що довга виснажлива війна дасть їм змогу перемогти.