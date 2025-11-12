Кличко знайшов вирішення проблеми дефіциту солдат на фронті

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україна стикається з гострим дефіцитом особового складу на фронті, і частково вирішити цю проблему може зниження віку мобілізації до 22–23 років. Про це він заявив в інтерв’ю міжнародній мережі Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить видання Politico. Кличко наголосив, що майже чотири роки великої війни виснажили людський ресурс держави. “У нас величезні проблеми з солдатами, з людськими ресурсами”, — сказав мер, підкресливши, що російські підрозділи продовжують тиснути без огляду на втрати. За словами Кличка, дефіцит кадрів уже впливає на стійкість оборони, тому потрібні рішення, які дозволять швидше поповнювати бойові підрозділи.

Нині мобілізації підлягають чоловіки від 25 років, однак Кличко вважає доцільним знизити поріг щонайменше до 22–23 — як компроміс між зрілістю та потребами фронту. Він уточнив, що не підтримує повернення до служби з 18 років, адже це “ще діти”.

Мер також звернув увагу на проблему еміграції, яка посилює кадровий дефіцит у війську. За даними ЄС, лише у вересні понад 79 тисяч громадян України отримали нові рішення про тимчасовий захист — це найвищий показник за останні два роки. Найбільше зростання зафіксовано у Німеччині та Польщі, що, за словами Кличка, демонструє збереження відтоку працездатного населення.

Як повідомляло раніше ForUa, скандальний розподільчий пункт ТЦК на ДВРЗ розформували.