Скандальний розподільчий пункт ТЦК на ДВРЗ розформували

Київський міський збірний пункт територіального центру комплектування (ТЦК), який набув скандальної відомості після публікацій про неналежні умови, був розформований. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко, оприлюднивши відповідь від Міністерства оборони України.

У документі, наданому нардепу, йдеться, що Міністерство оборони розглянуло його депутатське звернення, подане, зокрема, "в інтересах Раміни Есхакзай" (яка раніше публікувала фото жахливих умов у пункті на ДВРЗ).

Згідно з відповіддю, "про роззосередження особового складу та організацію роботи Київського міського збірного пункту" було призупинено дію наказу начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 45 від 24.03.2025 "Про утворення Київського міського збірного пункту для формування військових команд (...) та їх відправлення до військових частин (установ) за межі міста Києва".

📣 Ключовий момент: Призупинення дії наказу про утворення пункту відбулося на підставі Наказу начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 13.09.2025 № 158/ОД. Це означає, що особовий склад пункту, задіяний у його роботі, був відправлений до військових частин за межі Києва ще 13 вересня 2025 року.

Скандал навколо цього пункту на ДВРЗ розгорівся після того, як журналістка та волонтерка Раміна Есхакзай опублікувала фотографії, які свідчили про антисанітарію, брудні приміщення та неприйнятні умови для мобілізованих, що викликало значний суспільний резонанс.

Народний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що таким чином Київський міський збірний пункт було фактично розосереджено.

