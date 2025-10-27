Сполучені Штати Америки очікують, що низка країн, зокрема Угорщина, Словаччина та Туреччина, розроблять та реалізують плани з відмови від російської нафти й газу. Про це повідомляє Fox News, акцентуючи на посиленні тиску Вашингтона на держави-члени НАТО та ключових партнерів.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що хоча більшість країн активно працюють над зменшенням залежності від російських енергоносіїв, найбільшою проблемою залишається Угорщина.

"Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", – сказав Вітакер. Він також підтвердив готовність США надати Угорщині необхідну допомогу.

Тиск Трампа через санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти"

Посилення тиску збігається із запровадженням президентом Дональдом Трампом нових санкцій, спрямованих проти російських енергетичних гігантів – "Лукойлу" та державної компанії "Роснафта". Ці санкції стали першими з моменту його вступу на посаду і, як повідомляє Politico, можуть допомогти Європейському Союзу назавжди "вигнати" російську нафту з блоку.

Санкції набудуть чинності 21 листопада і змусять європейські країни та компанії, які продовжують імпортувати енергоносії, переглянути свої операції, зазначила Кімберлі Донован, експертка центру Atlantic Council.

"Роснафта" та "Лукойл" забезпечують близько двох третин від щоденного експорту сирої нафти Росії. Хоча "Роснафта" вже втратила позиції в Європі після того, як Німеччина взяла під контроль її дочірні структури у 2022 році, "Лукойл" залишається значним гравцем. Компанія володіє сотнями АЗС по всьому ЄС, великими НПЗ у Румунії та Болгарії та часткою в НПЗ у Нідерландах.

Саме "Лукойл" продовжує постачати нафту до Угорщини та Словаччини, чия залежність від Москви залишається критичною (86-100%), і які наполегливо використовують право на санкційний виняток, опираючись тиску ЄС.

Глобальні наслідки: Індія та Китай шукають альтернативи

Нові санкції США вже викликали реакцію на світовому ринку.