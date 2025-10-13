Рада ЄС продовжила санкції за розповсюдження і застосування хімічної зброї

Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити індивідуальні обмежувальні заходи проти осіб, причетних до розповсюдження та застосування хімічної зброї, до 16 жовтня 2026 року. Про це повідомила пресслужбу Ради ЄС.

Там зазначили, що санкції поширюються на 25 фізичних та 6 юридичних осіб.

У рамках обмежувальних заходів зазначені особи підлягають замороженню активів, а надання їм або на їх користь коштів чи економічних ресурсів заборонено — як прямо, так і опосередковано. Крім того, фізичним особам, включеним до санкційного списку, заборонено в’їзд на територію ЄС.

Мета продовження санкцій — підтримка зусиль ЄС у протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також сприяння виконанню Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та її знищення.

ForUA нагадує, що ще 22 березня 2018 року Європейська Рада підтвердила неприпустимість використання хімічної зброї та токсичних хімічних речовин у будь-яких обставинах. Вже 15 жовтня 2018 року Рада ЄС ухвалила правові рамки для застосування обмежувальних заходів проти осіб, причетних до хімічної зброї, які й продовжують діяти до теперішнього часу.