Італійські компанії поповнюють військову скарбницю Кремля, – Euronews

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році італійські компанії перерахували до російського бюджету понад 1 млрд євро податків, близько половини з яких спрямовано на фінансування військових витрат, що підтримують війну проти України, повідомляє Euronews.

За даними Київської школи економіки та проєкту "Залиште Росію", італійські компанії, які продовжують працювати на російському ринку, фактично поповнюють військову скарбницю Кремля, незважаючи на санкції ЄС. Керівник проєкту Андрій Онопрієнко зазначає, що щорічно такі компанії сплачують близько 346 млн євро, що з моменту вторгнення становить приблизно 1,037 млрд євро, половина з яких іде на військові потреби.

Проєкт "Залиште Росію" створений для моніторингу діяльності транснаціональних корпорацій, які продовжують вести бізнес у РФ. У базі даних компанії класифікують за країною походження, сектором діяльності та поточним статусом — чи вони залишили ринок, призупинили роботу чи продовжують комерційну діяльність.

За інформацією, зібраною з відкритих джерел, російських податкових даних та моніторингу медіа, 146 італійських компаній досі працюють у РФ. Близько 30 із них оголосили про намір покинути ринок, тоді як приблизно 70 зберегли легальну присутність у країні. Решта продовжує експортувати товари до Росії.

Серед італійських гігантів, що продовжують діяльність у РФ, – Ferrero, Barilla, Calzedonia. Серед компаній, які залишили російський ринок, – енергетичні гіганти Enel та Eni та виробник люксового одягу Moncler.

Хоча Італія входить до числа європейських країн з найбільшою кількістю активних операцій у РФ, Німеччина має 459 компаній, Велика Британія — понад 290, а США — 810.

Незважаючи на підтримку України з боку італійського уряду, частина продукції потрапляє до Росії через непрямі канали або лазівки в санкціях. Професорка історії та політології Кароліна Стефано з Університету Луїсса пояснює, що навіть товари компаній, які формально залишили ринок, можуть надходити до РФ, хоча і з додатковими витратами на логістику та податки.

За її словами, деякі товари не входять до списку санкцій ЄС, що дозволяє компаніям вести торгівлю легально. Крім того, Кремль впровадив заходи, що ускладнюють вихід з російського ринку та підвищують витрати компаній.

Аналітики Центру Карнегі у статті Александри Прокопенко відзначають, що санкції серйозно обмежують перспективи довгострокового економічного зростання Росії. Мета обмежень — паралізувати економіку так, щоб російські споживачі відчули наслідки підтримки війни.

Витрати на військовий сектор уже зросли з приблизно 4% до 8% ВВП, або близько 40% державного бюджету, що робить перехід країни від воєнної до цивільної економіки надзвичайно складним.