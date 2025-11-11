﻿
Суспiльство

У Лубнах, що на Полтавщині, немає ні світла, ні води

У Лубнах Полтавської області відсутнє енерго- та водопостачання через аварію на лінії електропередач.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає Укрінформ.

«У Лубенській громаді сталася аварія на лінії електропередач, через що у місті відсутнє енерго- та водопостачання. В інших громадах району спостерігаються коливання напруги», - ідеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над ліквідацією аварії.

Орієнтовний час відновлення постачання електроенергії – близько 22:00.

 Автор: Богдан Моримух

