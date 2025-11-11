Бразилія скорочує залежність від дизельного пального із РФ через санкції Трампа, – FT

Бразилія наїлася дешевого російського дизельного пального після каральних заходів Заходу проти нафтопродуктів Москви через повномасштабне вторгнення в Україну. За деякими оцінками, імпорт пального з Росії до цієї південноамериканської країни різко зріс з 95 млн дол. у 2022 році до 5,4 млрд дол. минулого року, що дозволило їй заощадити майже мільярд доларів, пише Financial Times.

Хоча Бразилія входить до десятки найбільших виробників нафти у світі, через нестачу переробних потужностей країна імпортує близько третини дизельного пального. З цього обсягу в першому півріччі 2025 року на Росію припадало 60% постачань, пише Financial Times із посиланням на офіційні торговельні дані. Однак у жовтні її частка знизилася до 17%.

Скорочення імпорту з Росії може бути наслідком “правової та регуляторної невизначеності”, зазначила компанія Saara Combustíveis. Компанія Oil Trading, котра належить мережі АЗС Ipiranga і займається імпортом пального, зазначила, що не бере участі в угодах, котрі порушують санкції. Водночас вона не очікує дефіциту пального на внутрішньому ринку через зменшення російських постачань.

За словами Сержіу Араужу, виконавчого президента Abicom — бразильської асоціації імпортерів пального, скорочення постачань пов’язане з дуже високим внутрішнім попитом у Росії, який зменшив доступність дизеля, а також із тим, що деякі російські нафтопереробні заводи зупинили через атаки дронів і технічне обслуговування.

Експорт нафтопродуктів до Бразилії здійснюється з балтійських портів, де, за даними Wood Mackenzie, близько 40% обсягів припадає на заводи “Роснафти” та “Лукойлу”. Це може ще більше ускладнити експорт дизельного пального з Росії.

Відтоді, як ЄС наприкінці 2022 року запровадив ембарго на імпорт російської нафти, Бразилія станом на кінець вересня 2025 року придбала 12% усіх експортованих Росією нафтопродуктів, поступившись лише Туреччині (26%); Китай також закупив 12%.

За даними Wood Mackenzie, знижка на російське пальне порівняно з продукцією американських НПЗ у серпні 2023 року сягала 16%, втім, тепер різниця в цінах з урахуванням витрат на доставку практично зникла. Це стало ще одним фактором скорочення закупівель Бразилією.

Як зазначає аналітик Wood Mackenzie Родріго Джейкоб, російський дизель поступається місцем імпорту переважно зі США, Індії, а також із Саудівської Аравії та Омана.