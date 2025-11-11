Сили оборони України відступили зі своїх позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області

Сили оборони України були вимушені відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій», — сказано в повідомленні.

Там додали, що за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

Внаслідок активізації ворожих штурмових дій (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тисяч боєприпасів), з метою збереження життя особового складу, Сили оборони були змушені відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

«Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам утриматись», — додали в Силах оборони півдня.

Там також зазначили, що за Рівнопілля, Солодке та Яблукове тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

«Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи», — наголосили у Силах оборони півдня.

Раніше українські десантники повідомили, що в Покровську на Донеччині вже перебувають понад 300 росіян. Вони прориваються в місто на легкій техніці через південні околиці. Окупанти для проникнення в Покровськ скористалися густим туманом, через який аеророзвідка не могла ефективно працювати.