﻿
Війна

Сили оборони України відступили зі своїх позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області

Сили оборони України відступили зі своїх позицій біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області

Сили оборони України були вимушені відійти з позицій біля п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«На Запоріжжі, зокрема на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, вже декілька днів поспіль точаться інтенсивні бої. Ворог застосовує усі види наявного озброєння, щоб витіснити Збройні сили України з утримуваних позицій», — сказано в повідомленні.

Там додали, що за минулі декілька діб тут зафіксовано до сотні бойових зіткнень.

Внаслідок активізації ворожих штурмових дій (щодня понад 400 артобстрілів із застосуванням близько 2 тисяч боєприпасів), з метою збереження життя особового складу, Сили оборони були змушені відійти з позицій біля населених пунктів Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка.

«Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, але українські захисники усіма силами протидіють їхнім спробам утриматись», — додали в Силах оборони півдня.

Там також зазначили, що за Рівнопілля, Солодке та Яблукове тривають жорстокі бої. Противник зі східного напрямку прагне охопити Гуляйполе та відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Покровського.

«Бої тривають. За кожен сантиметр нашої землі запекло бʼються штурмові підрозділи», — наголосили у Силах оборони півдня.

Раніше українські десантники повідомили, що в Покровську на Донеччині вже перебувають понад 300 росіян. Вони прориваються в місто на легкій техніці через південні околиці. Окупанти для проникнення в Покровськ скористалися густим туманом, через який аеророзвідка не могла ефективно працювати.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУнаступЗапоріжжярашистиСили оборони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Суспiльство 11.11.2025 12:03:04
Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Читати
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Економіка 11.11.2025 11:53:59
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Читати
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Культура 11.11.2025 11:32:10
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Читати

Популярнi статтi