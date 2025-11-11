Білий дім хоче прибрати з резолюції ООН згадки про окупацію Криму, - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа виступила за те, щоб вилучити з щорічної резолюції ООН положення, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують російську окупацію Криму і частин Донбасу. Про це повідомили джерела видання Kyiv Post, знайомі з внутрішніми обговореннями в Організації Об’єднаних Націй.

Йдеться про документ під назвою «Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь», який Україна щороку вносить до Третього комітету Генасамблеї ООН. Ця резолюція протягом років була ключовим дипломатичним інструментом, який нагадував світові про незаконність російської окупації.

Минулого року за документ проголосували 78 країн, включно зі США. Однак тепер Вашингтон, за даними джерел, пропонує прибрати формулювання про окупацію Криму Росією та згадки про погіршення ситуації з правами людини на захоплених територіях.

Замість цього американська сторона начебто наполягає на новій, «нейтральнішій» редакції - під заголовком «Війна в Україні», без прямих згадок про «агресію» чи «територіальну цілісність».

Європейські союзники України вже назвали це рішення ударом по дипломатичній позиції Києва. Один із дипломатів заявив:

«Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. Якщо США знімуть формулювання про окупацію, сигнал Москві буде однозначний - Сполучені Штати більше не очолюють захист міжнародного порядку».

Третій комітет Генасамблеї ООН має розглянути документ упродовж найближчих тижнів. Попри заяви Вашингтона, що зміни нібито покликані зробити резолюцію «більш інклюзивною» та «орієнтованою на майбутнє», низка західних дипломатів розглядає це як спробу «приглушити» згадки про російську агресію в міжнародних документах.

Кроки нинішньої адміністрації США узгоджуються з низкою попередніх дій Дональда Трампа, які свідчили про поблажливе ставлення до Кремля.

Під час першої каденції Трамп неодноразово ставив під сумнів доцільність підтримки України, називав допомогу «непотрібними витратами» та намагався призупинити військову допомогу Києву.

У 2018 році він під час саміту з Владіміром Путіним у Гельсінкі фактично поставив під сумнів висновки американських спецслужб про втручання Росії у вибори США, заявивши, що «Путін сказав, що це не Росія - і я йому вірю».

Трамп також критикував НАТО і неодноразово висловлював готовність «переглянути» гарантії безпеки для європейських союзників, що викликало стурбованість у Києві.

Відомо, що під час приватних розмов Трамп не визнавав Крим українським, заявляючи, що «всі в Криму говорять російською».

Позиція США щодо України давно вже перестала бути послідовною. Тому наміри вилучити з резолюції ООН навіть формальні згадки про окупацію Криму не викликають здивування, а лише підтверджують, що нинішня адміністрація Трампа рухається до політики поступок Кремлю, залишаючи Україну дедалі більш ізольованою на міжнародній арені.