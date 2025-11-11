Інфляція сповільнилася, проте базові продукти знову побили рекорди зростання цін

Інфляція на споживчому ринку України в жовтні 2025 року становила 0,9% порівняно з вереснем, а в річному вимірі сповільнилася до 10,9% — найнижчого показника від початку року, повідомила Державна служба статистики України.
В той же час за місяць продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%. Найбільше зросли ціни на:
яйця — +11%,
овочі — +10,4%,
сало, молоко, хліб, рибу, олію, м'ясо, масло, сири та безалкогольні напої — на 1–7%.
Водночас подешевшали:
фрукти — на 2,6%,
цукор, рис, макаронні вироби — на 0,2–2%.
Інші товари та послуги
Алкоголь і тютюн зросли в ціні на 1,5%, зокрема тютюнові вироби — на 2,2%.
Одяг і взуття подешевшали на 6% у річному вимірі.
Транспорт подорожчав на 5,4%, головним чином через зростання вартості проїзду автодорожнім транспортом на 13,1%.
Послуги зв’язку подорожчали на 16,4%, освіти — на 14,6%, ресторанів і готелів — на 14,7%.
Послуги відпочинку та культури подешевшали на 0,2%.
Порівняно з жовтнем 2024 року найбільше подорожчали:
яйця - на 41,9%,
соняшникова олія — на 26%,
м’ясо і м’ясопродукти — на 25,2%,
фрукти — на 22,1%.
Водночас овочі подешевшали на 21,5%, а цукор — на 6,6%.
Автор: Тетяна Андрійко