Інфляція сповільнилася, проте базові продукти знову побили рекорди зростання цін

Інфляція на споживчому ринку України в жовтні 2025 року становила 0,9% порівняно з вереснем, а в річному вимірі сповільнилася до 10,9% — найнижчого показника від початку року, повідомила Державна служба статистики України.

В той же час за місяць продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,6%. Найбільше зросли ціни на:

яйця — +11%,

овочі — +10,4%,

сало, молоко, хліб, рибу, олію, м'ясо, масло, сири та безалкогольні напої — на 1–7%.

Водночас подешевшали:

фрукти — на 2,6%,

цукор, рис, макаронні вироби — на 0,2–2%.

Інші товари та послуги

Алкоголь і тютюн зросли в ціні на 1,5%, зокрема тютюнові вироби — на 2,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 6% у річному вимірі.

Транспорт подорожчав на 5,4%, головним чином через зростання вартості проїзду автодорожнім транспортом на 13,1%.

Послуги зв’язку подорожчали на 16,4%, освіти — на 14,6%, ресторанів і готелів — на 14,7%.

Послуги відпочинку та культури подешевшали на 0,2%.

Порівняно з жовтнем 2024 року найбільше подорожчали:

яйця - на 41,9%,

соняшникова олія — на 26%,

м’ясо і м’ясопродукти — на 25,2%,

фрукти — на 22,1%.

Водночас овочі подешевшали на 21,5%, а цукор — на 6,6%.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям більше не виплачують «національний кешбек».