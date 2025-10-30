Середня заплата українців перевищила 26 тис. грн.: де отримують найбільше

У вересні 2025 року середня заробітна плата в Україні сягнула 26 623 грн, що на 2,7% більше, ніж у серпні. У регіональному розрізі найвищий показник зафіксовано у Києві — 40 111 грн, найнижчий — у Чернівецькій області — 18 841 грн. Серед галузей найбільше отримують працівники інформаційних технологій та телекомунікацій — 64 330 грн, найменше — працівники освіти — 16 901 грн, повідомили у Держстаті.

Особливо високий показник у Луганській області (32 952 грн) пояснюється тим, що більшість респондентів становлять бюджетні установи, які були релоковані.

В той же час, станом на 1 жовтня 2025 року загальна заборгованість із виплати зарплат в Україні становила 3,7 млрд грн. Також уряд планує суттєво підвищити заробітні плати вчителів із наступного року. Мінімальна ставка педагогів зросте на 50%, а середня зарплата освітян може сягнути близько 30 тис. грн на місяць, повідомив народний депутат Руслан Горбенко.

Як повідомляло раніше ForUa, дефіцит робочої сили в Україні перевищив 8,7 мільйона осіб.