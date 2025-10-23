Новий спалах вірусів: понад 75 тисяч дітей захворіли на ГРВІ за тиждень

В Україні за період з 13 по 19 жовтня зареєстровано 126 758 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), з них 74 951 — серед дітей. За даними МОЗ, кількість хворих на 2,9% менша, ніж попереднього тижня.

До лікарень було госпіталізовано 2 985 осіб, із них 1 613 дітей, усі вони отримують необхідну медичну допомогу. Протягом цього ж періоду COVID-19 підтвердили у 2 593 людей, зареєстровано 16 летальних випадків. За інформацією МОЗ, померлі не мали профілактичних щеплень проти коронавірусної інфекції протягом останнього року.

Перевищення епідемічного порогу низького рівня наразі спостерігається лише в Житомирській області. В інших регіонах — стабільна епідемічна ситуація, показники перебувають на передепідемічному рівні.

У Запорізькій області фахівці зафіксували циркуляцію вірусу грипу типу B. Захворювання, спричинене цим штамом, має легкий перебіг і низький пандемічний потенціал, тобто ризик його швидкого поширення серед населення залишається незначним.

Загалом, з початку епідемічного сезону 2024/25 років (з 29 вересня до 19 жовтня) в Україні перехворіли 387 102 людини, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляло раніше ForUa, медики фіксують нові штами коронавірусу в Україні.