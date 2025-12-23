Німецький міністр назвав умову, за якої Україна може піти на територіальні поступки

Україна здатна погодитися на певні поступки в межах можливої мирної угоди лише за умови отримання чітких і надійних гарантій безпеки від західних партнерів.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, наголосивши на ключовій ролі США у цьому питанні, повідомляє Deutsche Welle.

За словами німецького міністра, гарантії безпеки мають передбачати не лише політичні заяви, а реальні зобов’язання та готовність союзників надати підтримку Україні у разі повторної агресії з боку Росії.

"Йдеться про конкретну відповідальність і справжню рішучість з боку тих, хто дає такі обіцянки, стати на захист України, якщо вона знову зазнає нападу", – підкреслив Вадефуль.

Він зазначив, що можливі поступки, зокрема територіального характеру, можуть розглядатися Києвом лише в поєднанні з дієвими безпековими гарантіями з боку США та європейських держав.

Говорячи про формат таких гарантій, глава МЗС ФРН зауважив, що детальні обговорення можливі після припинення вогню та за умови, що Росія продемонструє справжню готовність до мирного врегулювання.

Вадефуль також наголосив, що нинішні сигнали з боку Москви щодо переговорів не варто плутати з реальним прагненням до миру.

"Поки що ми цього не спостерігаємо", – резюмував він.

Як повідомляв ForUA, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов підготували звіт за підсумками переговорів із представниками команди президента США Дональда Трампа. Наразі сторони розробили чернетки стратегічних документів, що стосуються безпекових гарантій для України, процесів відновлення держави та загальних засад для завершення бойових дій.