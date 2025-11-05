﻿
«Укрзалізниця» планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків

Через збитки "Укрзалізниця" планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ.

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для вагонів класу СВ та 1 класу "Інтерсіті". Це частково покращення результату, але не повністю", - повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

Чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд. грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році - 18 млрд. грн., повідомляє "Економічна правда".

Щоб стабілізувати ситуацію, Лещенко крім більших цін на квитки пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту - очікувано до 10 млрд. грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень - 16 млрд. грн.

Він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.

Фото: Укрзалізниця.

 Автор: Галина Роюк

