Суспiльство

Погода 11 листопада: дощитиме по всій країні, до +16

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна й дощова погода. На заході опади будуть невеликі, на решті території – помірні. Погіршення погоди прогнозують в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Там очікуються сильні дощі. Там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Вітер - змінних напрямків, 3−8 м/с, повідомили синоптики. Стовпчики термометрів підіймуться до 7-12 градусів тепла, а на півдні та сході очікується від +11 до +16 градусів.

У Києві – хмарно, помірні дощі, Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря +8-10.

Як повідомляло раніше ForUa, Україну чекає екстремальна зима - від злив до арктичних морозів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 11 листопада
