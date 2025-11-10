Глави зовнішньополітичних відомств країн НАТО зустрінуться у Брюсселі

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі, столиці Бельгії, у середу, 3 грудня 2025 року, повідомляє пресслужба Альянсу.

Зустріч очолить Генсек НАТО Марк Рютте. Очікується, що на цій зустрічі будуть обговорені ключові питання безпеки та політики Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернеться до представників ЗМІ безпосередньо в день зустрічі міністрів закордонних справ.

За день до проведення зустрічі, 2 грудня, Рютте також проведе попередній брифінг для преси.

Детальна програма зустрічі для представників ЗМІ буде доступна на офіційному вебсайті НАТО ближче до дати проведення заходу.