Росіяни атакували дитячу лікарню в Херсоні: є поранені діти та медпрацівники

Російські окупаційні війська завдали терористичного удару по дитячій лікарні в Херсоні. Внаслідок атаки ворога поранені медичні працівники та діти. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Вони (росіяни, - ред.) не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді. Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися", — наголосив Президент.

За його словами, наймолодшій пораненій дитині вісім років. Хлопчик, його мама та брат також отримали поранення. На момент удару в лікарні перебувало близько сотні людей.

"Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень", — підкреслив Володимир Зеленський.

Росія – найбільша терористична організація у світі

Зеленський наголосив, що нині Росія є найбільшою терористичною організацією у світі, яка не лише затягує війну, а й свідомо перешкоджає будь-яким спробам її завершити.

За словами Глави держави, Кремль цілеспрямовано зриває дипломатичні ініціативи, дискредитує тих, хто допомагає захищати життя, та створює нові осередки дестабілізації в Європі, аби ускладнити підтримку України.

Важливо: У той час, коли США докладають значних зусиль для припинення війни, Росія, навпаки, посилює інтенсивність і зухвалість своїх атак, оскільки її можна стримати лише силою та тиском.

Заклик до посилення санкцій

Президент України відзначив останній крок Сполучених Штатів – вагомі санкції проти російських нафтових компаній.

"І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливістю", — резюмував Володимир Зеленський, подякувавши всім, хто допомагає Україні.