Армія Нідерландів спільно з медустановами готуються до можливого воєнного сценарію

У Нідерландах армія та лікарні готуються до можливого воєнного сценарію. Про це повідомляє радіостанція BNR.

“Ми ретельно готуємося, щоб Нідерланди могли впоратися з будь-якими потенційними потребами та можливим навантаженням на систему охорони здоров’я”, - сказав речник Міністерства оборони.

За оцінкою відомства, війна між Росією та НАТО може призвести до “масового напливу поранених та хворих із зон конфлікту”. Щоб мати змогу швидко розширити можливості медичної системи, проводяться консультації з Міністерством охорони здоров’я та медичними організаціями.

Нідерландська асоціація лікарень (NVZ) заявляє, що зміни в геополітичній ситуації стали приводом для зміцнення стійкості системи охорони здоров’я. “Наші лікарні добре підготовлені до кризових ситуацій і регулярно проводять навчання”, — зазначив представник NVZ.

Водночас це потребує додаткового фінансування. NVZ зазначає, що воно може надходити за рахунок підвищеного стандарту НАТО, що резервує 1,5% для інвестицій у військову стійкість.

У Міноборони підкреслили, що забезпечується достатня кількість персоналу, техніки і транспортних засобів, які будуть необхідні для швидкої евакуації поранених. Також відомство працює над тим, щоб забезпечити достатню кількість крові та плазми у разі потреби для польових шпиталів.

У збройних силах збільшується кількість військово-медичних підрозділів. При цьому частину фахівців планують залучати з резервістів.