﻿
Свiт

Армія Нідерландів спільно з медустановами готуються до можливого воєнного сценарію

Армія Нідерландів спільно з медустановами готуються до можливого воєнного сценарію

У Нідерландах армія та лікарні готуються до можливого воєнного сценарію. Про це повідомляє радіостанція BNR.

“Ми ретельно готуємося, щоб Нідерланди могли впоратися з будь-якими потенційними потребами та можливим навантаженням на систему охорони здоров’я”, - сказав речник Міністерства оборони.

За оцінкою відомства, війна між Росією та НАТО може призвести до “масового напливу поранених та хворих із зон конфлікту”. Щоб мати змогу швидко розширити можливості медичної системи, проводяться консультації з Міністерством охорони здоров’я та медичними організаціями.

Нідерландська асоціація лікарень (NVZ) заявляє, що зміни в геополітичній ситуації стали приводом для зміцнення стійкості системи охорони здоров’я. “Наші лікарні добре підготовлені до кризових ситуацій і регулярно проводять навчання”, — зазначив представник NVZ.

Водночас це потребує додаткового фінансування. NVZ зазначає, що воно може надходити за рахунок підвищеного стандарту НАТО, що резервує 1,5% для інвестицій у військову стійкість.

У Міноборони підкреслили, що забезпечується достатня кількість персоналу, техніки і транспортних засобів, які будуть необхідні для швидкої евакуації поранених. Також відомство працює над тим, щоб забезпечити достатню кількість крові та плазми у разі потреби для польових шпиталів.

У збройних силах збільшується кількість військово-медичних підрозділів. При цьому частину фахівців планують залучати з резервістів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

арміявійнаНідерландилікарня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Президент доручив Кабміну сформувати пакет зимової підтримки українців
Полiтика 02.11.2025 10:11:44
Президент доручив Кабміну сформувати пакет зимової підтримки українців
Читати
В Одеській обл. внаслідок атаки БПЛА РФ виникла пожежа на стоянці вантажівок, двоє загиблих
Війна 02.11.2025 09:44:28
В Одеській обл. внаслідок атаки БПЛА РФ виникла пожежа на стоянці вантажівок, двоє загиблих
Читати
Київська влада виділила понад 1 млрд грн на ремонт Харківського шосе
Столиця 02.11.2025 09:11:32
Київська влада виділила понад 1 млрд грн на ремонт Харківського шосе
Читати

Популярнi статтi