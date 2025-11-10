В столиці 17-річна мати ледь не вбила 7-місячного сина

Ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річної матері, яка на 5 днів залишила свого сина у квартирі без їжі та нагляду.

Також жінку обвинувачують у злісному невиконанні нею обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків, повідомляє Київська міська прокуратура.



Неповнолітня матір в січні цього року залишила сина одного в орендованій квартирі, а сама поїхала в іншу область. Дитину вилучили із зачиненої квартири у вкрай важкому стані та госпіталізували. Лікарі засвідчили, що тяжкий стан дитини викликаний не лише тим, що малюк кілька днів провів без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась належним чином про сина.



Такі дії матері призвели до важких захворювань дитини, зокрема у хлопчика діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження.



На даний час хлопчик продовжує перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.



Дії матері дитини кваліфіковано за ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України, а саме як залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фото: Київська міська прокуратура.