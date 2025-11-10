﻿
Столиця

В столиці 17-річна мати ледь не вбила 7-місячного сина

В столиці 17-річна мати ледь не вбила 7-місячного сина

Ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 17-річної матері, яка на 5 днів залишила свого сина у квартирі без їжі та нагляду.

Також жінку обвинувачують у злісному невиконанні нею обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків, повідомляє Київська міська прокуратура.

Неповнолітня матір в січні цього року залишила сина одного в орендованій квартирі, а сама поїхала в іншу область. Дитину вилучили із зачиненої квартири у вкрай важкому стані та госпіталізували. Лікарі засвідчили, що тяжкий стан дитини викликаний не лише тим, що малюк кілька днів провів без води та їжі, а й тим, що матір і раніше не піклувалась належним чином про сина. 

Такі дії матері призвели до важких захворювань дитини, зокрема у хлопчика діагностували ураження життєво важливих органів через виснаження. 

На даний час хлопчик продовжує перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів. 

Дії матері дитини кваліфіковано за ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України, а саме як залишення в небезпеці, що призвело до тяжких наслідків та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київдитинапрокуратуражінка
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Спецоперація «Мідас»: схема передбачала відкати в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів
Економіка 10.11.2025 13:31:53
Спецоперація «Мідас»: схема передбачала відкати в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів
Читати
Поразка України призведе до погіршення ситуації в Польщі, - Туск
Полiтика 10.11.2025 13:14:08
Поразка України призведе до погіршення ситуації в Польщі, - Туск
Читати
НАБУ та САП оприлюднило частину плівок про масштабну корупцію в енергетиці
Економіка 10.11.2025 12:51:13
НАБУ та САП оприлюднило частину плівок про масштабну корупцію в енергетиці
Читати

Популярнi статтi