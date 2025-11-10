Прорив: Китай став «зеленою» наддержавою

Китай уже здатний виробляти майже терават відновлюваних потужностей на рік, що еквівалентно приблизно 300 великим атомним електростанціям. За останні роки країна встановила майже 900 гігават сонячних потужностей, що перевищує відповідні потужності Європи та США разом узятих. Минулого року Китай виробив 1826 терават-годин електроенергії з сонця та вітру — у п’ять разів більше, ніж енергетичний еквівалент усіх його ядерних боєголовок, пише The Economist.

Видання підкреслює, що Китай став «новим типом наддержави» — енергетичною. Завдяки масштабному виробництву обладнання собівартість зеленої енергії постійно знижується, а внутрішній попит стимулює подальше зростання.

Китай уже перевиконав більшість кліматичних обіцянок, даних після Паризької угоди, і планує до 2035 року більш ніж удвічі збільшити потужності відновлюваних джерел енергії та скоротити викиди. Пекін активно експортує свої технології: країни, що розвиваються, стають головними споживачами китайських сонячних панелей та обладнання для зберігання енергії.

На думку видання, енергетична трансформація Китаю продиктована прагматизмом. Країна знижує власні кліматичні ризики та одночасно зміцнює економічні позиції на глобальному ринку. Китай не лише будує зелений внутрішній ринок, але й формує нові правила енергетичної гри на світовому рівні, стаючи ключовим гравцем у переході до відновлюваної енергії.

