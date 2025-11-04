﻿
Енергетика

Енергосистема України важко справляється зі збільшенням споживання електроенергії

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко закликав менше використовувати кондиціонери та обігрівачі, повідомляє "Економічна правда".

"Побутові споживачі, які зараз є найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку. Потрібно не доводити температуру в приміщенні до комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі", - заявив Зайченко.

За його словами, споживання зростає і це пов'язане в першу чергу з тим, що весь місяць жовтень погода була хоч і не холодна, але холодніша, ніж в середньому у попередні роки, і була більша вологість.

"При цьому більшість побутових споживачів перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняно з вереснем на 25%", – зауважив Зайченко.

Увімкнення опалення покращить ситуацію, але з урахуванням подальшого зниження температури значного зниження споживання уже не буде, споживання буде тільки зростати.

Особливо складна ситуація – в період ранкових й вечірніх максимумів споживання, тобто з 8:00 до 11:00 і з 15:00 до 22:00..

Фото: ТСН.

 Автор: Галина Роюк

