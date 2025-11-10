Українці у Польщі стикаються з дедалі більшою дискримінацією

Рівень підтримки України серед поляків суттєво знизився — з 95% у 2022 році до 48% у 2025-му. Разом із цим у Польщі фіксується зростання кількості випадків дискримінації та упередженого ставлення до українців.

Згідно з даними опитування польської соціологічної компанії CBOS, у 2022 році 94% поляків підтримували ідею прийому українських біженців. Проте останнє опитування, проведене минулого місяця, показало, що цей показник упав до 48%. Соціологи зазначають, що дедалі більше поляків вважають державні виплати для українців надмірно щедрими, а громадська думка поступово зміщується від солідарності до втоми й роздратування, повідомляє Bloomberg.

У соціальному та політичному житті Польщі зростає опір підтримці України — тенденція, яку ще кілька років тому важко було уявити, повідомляє видання. На початку повномасштабного вторгнення Росії Польща стала одним із головних союзників Києва, прийнявши мільйони українських біженців і забезпечивши головний шлях для західної військової допомоги.

Тепер же дедалі частіше з’являються епізоди побутової дискримінації та ворожого ставлення. Видання наводить історію Олександри Іванюк, науковиці, яка живе у Варшаві вже 15 років. У переповненому трамваї чоловік почав її ображати, почувши українську мову. “Він був лисий, у камуфляжі, говорив польською до всього вагона, не дивлячись мені в очі. Найбільше мене вразило те, що ніхто не відреагував”, — розповіла Іванюк. За словами жінки, вона побоялася відповісти, бо не виключала можливості фізичного насильства.

Аналітики відзначають, що розпалювання обурення через імміграцію — спільна тенденція для багатьох країн Європи. Польща, попри економічне зростання, яке значною мірою забезпечується українською робочою силою, також потрапила під вплив цього настрою. “Напад на родину Іванюків міг би статися в багатьох європейських містах, але цей випадок показує, як змінилася Польща — країна, що колись була символом солідарності з Україною”, — пише Bloomberg.

Польща залишається ключовим транзитним коридором для західної військової допомоги Україні. Водночас у політичному дискурсі країни дедалі частіше лунають скептичні або критичні заяви щодо Києва — як з боку опозиції, так і від окремих представників уряду.

