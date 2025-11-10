Погода 10 листопада: дощитиме всюди, до +16

Сьогодні протягом доби по всій території країни очікуються незначні дощі. У західних та південних регіонах опади пройдуть місцями. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, повідомили синоптики. Температура повітря коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині країни +11-16.

У Києві та області очікується хмарна погода, місцями невеликий дощ. Вітер – південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме +8-13 градусів.

