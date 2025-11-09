Усик потрапив у п’ятірку найбагатших боксерів за всю історію

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію. Рейтинг опублікував портал GiveMeSport.
За інформацією видання, українець за свою кар’єру вже заробив 214 млн доларів. Вже в наступному бою він може піднятися на 4 місце, обійшовши Менні Пак’яо у якого 220 млн. доларів
На першому місці опинився легендарний Флойд Мейвезер, у якого 400 млн. Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес заробив 300 млн та йде другим. Така ж сума у легендарного Джорджа Формана, проте він третій, оскільки йому для цього знадобилося більше боїв.
Топ-10 найбагатших боксерів в історії
- Флойд Мейвезер – 400 млн доларів;
- Сауль Альварес – 300 млн;
- Джордж Форман – 300 млн;
- Менні Пак’яо – 220 млн;
- Олександр Усик – 214 млн;
- Оскар Де Ла Хойя – 200 млн;
- Тайсон Ф’юрі – 146 млн;
- Шугар Рей Леонард – 120 млн;
- Леннокс Льюїс – 120 млн;
- Джейк Пол – 100 млн.
ForUA нагадує, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
Автор: Сергій Ваха