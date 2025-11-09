﻿
Спорт

Усик потрапив у п’ятірку найбагатших боксерів за всю історію

Усик потрапив у п’ятірку найбагатших боксерів за всю історію

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію. Рейтинг опублікував портал GiveMeSport.

За інформацією видання, українець за свою кар’єру вже заробив 214 млн доларів. Вже в наступному бою він може піднятися на 4 місце, обійшовши Менні Пак’яо у якого 220 млн. доларів

На першому місці опинився легендарний Флойд Мейвезер, у якого 400 млн. Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес заробив 300 млн та йде другим. Така ж сума у легендарного Джорджа Формана, проте він третій, оскільки йому для цього знадобилося більше боїв.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер – 400 млн доларів;
  2. Сауль Альварес – 300 млн;
  3. Джордж Форман – 300 млн;
  4. Менні Пак’яо – 220 млн;
  5. Олександр Усик – 214 млн;
  6. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн;
  7. Тайсон Ф’юрі – 146 млн;
  8. Шугар Рей Леонард – 120 млн;
  9. Леннокс Льюїс – 120 млн;
  10. Джейк Пол – 100 млн.

ForUA нагадує, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

боксОлександр УсикНовини спортурейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Австрійські журналісти розповіли про свої враження після удару російського дрону в автівку, якою вони пересувалися
Надзвичайні події 08.11.2025 18:03:41
Австрійські журналісти розповіли про свої враження після удару російського дрону в автівку, якою вони пересувалися
Читати
Нуль генерації: російська атака зупинила роботу ТЕС "Центренерго"
Енергетика 08.11.2025 17:21:56
Нуль генерації: російська атака зупинила роботу ТЕС "Центренерго"
Читати
Дарницький поліціянт може вийти на свободу, якщо внесе заставу в розмірі 13,3 мільйона гривень
Суспiльство 08.11.2025 16:58:02
Дарницький поліціянт може вийти на свободу, якщо внесе заставу в розмірі 13,3 мільйона гривень
Читати

Популярнi статтi