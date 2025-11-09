Усик потрапив у п’ятірку найбагатших боксерів за всю історію

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) потрапив у топ-5 найбагатших боксерів за всю історію. Рейтинг опублікував портал GiveMeSport.

За інформацією видання, українець за свою кар’єру вже заробив 214 млн доларів. Вже в наступному бою він може піднятися на 4 місце, обійшовши Менні Пак’яо у якого 220 млн. доларів

На першому місці опинився легендарний Флойд Мейвезер, у якого 400 млн. Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес заробив 300 млн та йде другим. Така ж сума у легендарного Джорджа Формана, проте він третій, оскільки йому для цього знадобилося більше боїв.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії

Флойд Мейвезер – 400 млн доларів; Сауль Альварес – 300 млн; Джордж Форман – 300 млн; Менні Пак’яо – 220 млн; Олександр Усик – 214 млн; Оскар Де Ла Хойя – 200 млн; Тайсон Ф’юрі – 146 млн; Шугар Рей Леонард – 120 млн; Леннокс Льюїс – 120 млн; Джейк Пол – 100 млн.

ForUA нагадує, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов’язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.