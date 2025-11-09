﻿
Війна

Війська РФ під Сумами зазнають великих втрат, – ISW

Російські війська не змогли досягти успіху на ключових напрямках фронту, зокрема зазнали значних втрат на Сумщині.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначають, що попри спроби продовжити наступальні дії на півночі Сумської області, окупаційні сили не змогли просунутися вперед.

За інформацією російських військових блогерів, які цитують власні джерела на цьому напрямку, російські підрозділи зазнають величезних втрат у районі Безсалівки. Причиною називають масові випадки дезертирства, слабку підготовку особового складу та проблеми зі зв’язком і координацією дій.

Крім того, удари українських безпілотників значно ускладнюють логістику ворога та поповнення його запасів.

У Харківській області, за даними ISW, ситуація для російських сил також залишається без змін — жодного підтвердженого просування немає. Хоча російські пропагандистські джерела заявляють, що нібито Збройні сили України утримують лише 10% Вовчанська, аналітики Інституту, спираючись на геолокаційні матеріали, оцінюють контроль РФ у цьому місті приблизно на рівні 34,7%.

Також у звіті йдеться, що російські війська продовжують спроби наступу в напрямку Добропілля, проте жодного реального прогресу там не зафіксовано. Міноборони РФ повідомило про «захоплення» населеного пункту Вільче, однак незалежних підтверджень цієї інформації немає.

 Автор: Сергій Ваха

Сумська областьСумивійна в Україніагресія рф
Популярнi статтi