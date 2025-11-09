﻿
Війна

Рух опору знищив у РФ об’єкти логістики під Вологдою і в Башкортостані, – ГУР

Рух опору знищив у РФ об’єкти логістики під Вологдою і в Башкортостані, – ГУР

Біля російської Вологди та у місті Стерлітамак (Башкортостан) рух опору спалив залізничну релейну шафу та обладнання трьох веж зв’язку.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у соціальних мережах.

Рухом опору було знищено чотири об’єкти військової логістики агресора.

– Боротьба з лініями постачання російської окупаційної армії триває – на межі жовтня та листопада 2025 року представники руху опору на Росії знищили чотири важливі об’єкти логістичної інфраструктури держави-агресора, – повідомили у ГУР.

У місті Стерлітамак у Башкортостані спалили обладнання трьох веж зв’язку, а під Вологдою – залізничну релейну шафу.

У розвідці підкреслили, що систематичне виведення з ладу таких об’єктів значно ускладнює військову логістику російських загарбників.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

розвідкаГУР МОУросійсько-українська війнаРух опору
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, у підлеглих якого прилетіли ракети та дрони
Війна 08.11.2025 13:05:32
ДБР повідомило про підозру командиру батальйону, у підлеглих якого прилетіли ракети та дрони
Читати
Кількість загиблих після атаки по житловому будинку в Дніпрі може збільшуватися
Надзвичайні події 08.11.2025 12:40:36
Кількість загиблих після атаки по житловому будинку в Дніпрі може збільшуватися
Читати
Безпілотники долетіли до великих підстанцій у двох російських регіонах
Війна 08.11.2025 12:30:57
Безпілотники долетіли до великих підстанцій у двох російських регіонах
Читати

Популярнi статтi