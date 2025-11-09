Невідомий БПЛА облив фарбою віллу торговельної делегації РФ під Стокгольмом

БПЛА пролетів над віллою російської торговельної делегації під Стокгольмом та вилив на неї фарбу й невідому липку речовину, повідомляє AP.

За словами речника Стокгольмської регіональної поліції Ола Остерлінга, ніхто не постраждав, віллу не евакуювали.

Він додав, що співробітники торговельної делегації РФ помітили дрон і побачили, як він скинув контейнер з фарбою та невстановленою рідиною, близько 5.30 за місцевим часом у суботу, 8 листопада.

Слідчі на місці події взяли зразки речовини для аналізу та відкрили справу про вандалізм. Наразі незрозуміло, хто стояв за цим інцидентом.