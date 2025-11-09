У російському дитсадку навчають дітей користуватися автоматами

Як правильно користуватися автоматами Калашникова показали в дитячому садку в Курганській області РФ. Про це пише російський телеграм-канал ASTRA.

Повідомляється, що «майстер-клас» пройшов у дитячому садку «Мрія» в Катайську Курганської області. Інформацію про це опублікували на сторінці адміністрації муніципального округу в соцмережі «ВКонтакте».

«У дитячому садку «Мрія» відбувся захоплюючий військово-спортивний захід, який став справжнім святом для вихованців. Провело його військово-патріотичне козацьке об'єднання «Русь». Маленькі учасники поринули в атмосферу змагань і командного духу. У програмі були передбачені імітаційні ситуації, що вимагають спритності, кмітливості та взаємодопомоги. <...> Особливий захват у вихованців викликала можливість познайомитися з елементами стройової підготовки. <...> Діти вчилися виконувати побудову команди, марширувати в колоні, відчуваючи себе справжніми захисниками. Захід був спрямований на формування у дітей почуття патріотизму, поваги до історії своєї країни і готовності прийти на допомогу», — йшлося в публікації.

Повідомляється, що публікація супроводжувалася фотографіями дітей у камуфляжі та з автоматами Калашникова.

Пізніше на захід почали скаржитися користувачі мережі, зазначаючи, що автомати в дитячому садку — це «перебір». Після цього пост на офіційній сторінці адміністрації видалили.