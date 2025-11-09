Ворог керованої авіабомбою атакував Лозову на Харківщині: пошкоджено 40 будинків

Ввечері 8 листопада Лозову на півдні Харківської області атакувала російська керована авіабомба. Люди поранень не зазнали, пошкоджені щонайменше 40 житлових будинків. Про це 9 листопада повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський.

"Руйнувань різного ступеня зазнали 40 житлових будинків, зокрема багатоповерхівка. Вкотре доведеться відновлювати об’єкти критичної інфраструктури та ЖКГ. На місцях працюють екстрені та комунальні служби — фіксують та ліквідовують наслідки удару", — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що 9 листопада у Лозівській громаді діють аварійні графіки відключення світла.

"Водопостачання залишається стабільним, однак через проблеми зі світлом відсутнє теплопостачання – як і в багатьох інших громадах України", — сказано у повідомленні.