Польський Сейм відхилив законопроєкт президента Кароля Навроцького щодо підтримки українських біженців, який передбачав покарання за "бандеризм". Про це повідомляє RMF24.

За відхилення документа проголосували 244 депутати, 198 виступили проти, троє утрималися.

Зазначається, що законопроєкт значною мірою дублював положення урядового закону, ухваленого наприкінці вересня, який передбачає поступове скорочення частини допомоги для біженців.

Разом із тим, Навроцький запропонував нові норми, яких не було в урядовому документі. Зокрема, пропонувалося внести зміни до Кримінального кодексу Польщі, посиливши покарання за незаконний перетин кордону.

Інша пропозиція передбачала кримінальну відповідальність за пропаганду "бандеризму" та діяльності ОУН-УПА на тих же підставах, що й за пропаганду нацизму, комунізму або фашизму.

