Дарницький поліціянт може вийти на свободу, якщо внесе заставу в розмірі 13,3 мільйона гривень

Начальнику відділення Дарницького управління поліції ГУНП у Києві Юрію Рибянському обрали запобіжний захід.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Суд призначив Рибянському запобіжний захід — тримання під вартою 60 діб із альтернативою застави у розмірі 13,3 млн гривень.

Юрія Рибянського затримали вдень 6 листопада на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР через перевищення службових повноважень. Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки виявили зникнення арештованих коштів.

"Людина зникла з робочого місця із сумою, за яку була відповідальна. Точна сума ще буде встановлюватись. Орієнтовно мова про понад 16 млн грн, переважно в доларах", — розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері телемаратону.

Як повідомляв ForUA, начальник відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не вийшов на службу після зникнення арештованих коштів, до яких він мав доступ, переховувався в лісі на Рівненщині.

У лісі фігурант облаштував тимчасове житло, заздалегідь придбавши мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі.

Під час затримання при поліціянтові виявили речові докази — понад 12,6 мільйона гривень в іноземній валюті. Йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).