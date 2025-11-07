Дарницький поліціянт, ласий до арештованих 16 мільйонів, облаштував собі криївку в лісі

Начальник відділення Дарницького управління поліції Юрія Рибянського, який не вийшов на службу після зникнення арештованих коштів, до яких він мав доступ, переховувався в лісі на Рівненщині.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

У лісі фігурант облаштував тимчасове житло, заздалегідь придбавши мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі.

Під час затримання при поліціянтові виявили речові докази — понад 12,6 мільйона гривень в іноземній валюті. Йому повідомили про підозру в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

За це карають позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Нині розв'язують питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вдень 6 листопада поліція Києва опублікувала повідомлення про зникнення Юрія Рибянського — начальника відділення Дарницького управління поліції. Поліціянт не вийшов на службу та не виходив на зв’язок.

Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіції виявили зникнення арештованих коштів — згодом з’ясувалося, що йдеться про 16 мільйонів гривень.

У поліції негайно розпочали пошуки свого співробітника, відкривши провадження за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».

Паралельно ДБР відкривало провадження за ч. 3 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Вже незабаром поліція повідомила, що Рибянського таки відшукали — його затримали на Рівненщині.