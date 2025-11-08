﻿
Тріумф: ССО ЗСУ знищили в Криму пускову установку С-400

Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України на території тимчасово окупованого Криму знищили пускову установку С-400 "Тріумф" поблизу Євпаторії та склад боєприпасів ворога поблизу Сімферополя, повідомила пресслужба ССО ЗСУ.

"Рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на ТОТ Крим. Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки", - йдеться у повідомленні ССО.

Повідомляється, що представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії РФ у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу. У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО.

Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України.

 Автор: Богдан Моримух

