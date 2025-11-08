Поблизу ЗАЕС встановили припинення вогню для проведення ремонтних робіт, – МАГАТЕ

Поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС запровадили локальне припинення вогню, щоб провести ремонт резервної лінії електропередачі 330 кВ, яка забезпечувала живлення станції.

Вранці 7 листопада біля пошкодженої ділянки розпочали розмінування та підготовчі роботи. Безпосередньо відновлення лінії заплановане на 8 листопада, повідомляє Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ).

“Через два тижні після успішного відновлення електропостачання ЗАЕС поза межами об’єкта після місячного перебою – що також стало можливим завдяки тимчасовим домовленостям про перемир’я, укладеним МАГАТЕ – сьогодні вранці поблизу пошкодженої ділянки лінії “Феросплавна-1” напругою 330 кВ, підключення якої до станції було перервано шість місяців тому, розпочалося розмінування та інші підготовчі роботи”, – розповів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ремонт лінії “Феросплавна-1” планують розпочати у суботу. Протягом кількох днів її мають знову під’єднати до Запорізької АЕС, що забезпечить станцію двома джерелами живлення – основною лінією 750 кВ і резервною 330 кВ. Команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, контролюватиме ремонт.

Спершу планувалося одночасно відновити обидві лінії, коли дві локальні тимчасові угоди про припинення вогню дозволяли ремонтним бригадам працювати з обох сторін. Однак під час ремонту лінії 750 кВ було виявлено додаткові пошкодження лінії 330 кВ – ближче до самої станції, але поза межами узгоджених зон безпеки. Це й призвело до затримки її відновлення.

“Після інтенсивних та складних консультацій з РФ та Україною ми домовилися про нове вікно припинення вогню, яке дозволить продовжити додаткові ремонтні роботи. Сподіваємося, що цю лінію електропередач також незабаром буде знову під’єднано, що стане новим важливим кроком для ядерної безпеки. Це ще більше підвищить стійкість станції до ядерної безпеки”, – додав гендиректор МАГАТЕ.