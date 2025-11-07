Корона останньої імператриці Франції, після викрадення з Лувру, потребує реставрації

Корона імператриці Євгенії, яка була викрадена під час резонансного пограбування Лувру, знайдена, але потребує реставрації. Ювелірний виріб зможе знову бути виставленим у музеї лише після відновлювальних робіт.

Про це заявила президентка-директорка музею Лоранс де Кар, повідомляє телеканал BFMTV.

За словами Лоранс де Кар, реставрація корони буде «складною, але можливою» і «це буде чудовим символом відродження Лувру».

Пошкодження, спричинені зловмисниками:

У короні тепер є тріщина, що утворилася через використання кутової шліфувальної машини, за допомогою якої зловмисники витягували корону з вітрини.

Спочатку виріб складався з 1354 діамантів і 56 смарагдів. Наразі у ньому відсутні «кілька маленьких діамантів» та «один із восьми золотих орлів».

ForUA нагадує, пограбування Лувру сталося 19 жовтня. Злочинці, яких, за даними медіа, було троє або четверо, проникли до музею з південного боку, розрізавши зовнішнє скло дисковим різаком. Вони викрали дев’ять предметів із колекції «Наполеон і французькі монархи».

Загальний збиток Лувр оцінює у 88 млн євро.

Саме корону імператриці Євгенії, яка була однією з викрадених прикрас, зловмисник загубив під час втечі біля Лувру. Джерело BFMTV підтвердило, що історичний об’єкт «пошкоджений», але не «зламаний».

Французька поліція активно розслідувала злочин.