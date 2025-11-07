Росіянам більше не видаватимуть багаторазових шенгенських віз

Європейська Комісія 7 листопада ухвалила суворіші правила для видачі віз громадянам рф. Так, росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи, окрім деяких винятків.

Про це повідомили на сайті Європейської Комісії.

Відтепер щоразу, коли росіяни плануватимуть поїздки до ЄС, їм доведеться подавати нову заявку на візу — багаторазових їм більше не видаватимуть.

У ЄС вважають, що це дозволить ретельніше й частіше перевіряти заявників, аби зменшити будь-які потенційні загрози для громадського порядку й внутрішньої безпеки.

Водночас в індивідуальних випадках багаторазові візи можуть видавати незалежним журналістам, правозахисниками, представникам організацій громадянського суспільства чи інших вразливих категорій осіб, а також членам їхніх родин.

У Комісії додали, що відповідне рішення ухвалили з огляду на підвищені ризики для безпеки, включаючи «використання міграції як зброї, акти саботажу та потенційне зловживання візами».

Як повідомляв ForUA, ще у 2022 році ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією та рекомендував державам-членам не надавати пріоритет російським заявникам.

Як наслідок, кількість виданих шенгенських віз для росіян скоротилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023-му.

Окрему стурбованість у Брюсселя викликає позиція Угорщини, яка, за даними Єврокомісії, продовжує видавати росіянам національні картки на проживання.