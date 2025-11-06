ЄС планує повністю обмежити видачу багаторазових віз громадянам Росії

Європейський Союз готує нове посилення візових правил для громадян Росії. Згідно з планами Єврокомісії, у більшості випадків росіяни зможуть отримати лише одноразові шенгенські візи, тоді як багаторазові дозволи фактично перестануть видавати.

Про це повідомляє Politico з посиланням на кількох європейських чиновників і речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта.

У Брюсселі пояснюють, що ці кроки — частина стратегії покарання Москви за агресію проти України. Винятки можливі лише з гуманітарних міркувань або для осіб, які мають подвійне громадянство, зокрема громадянство країни ЄС.

«Ми розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами», — підтвердив Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі 6 листопада.

Єврокомісія нагадала, що ще у 2022 році ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією та рекомендував державам-членам не надавати пріоритет російським заявникам.

Як наслідок, кількість виданих шенгенських віз для росіян скоротилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023-му.

Окрему стурбованість у Брюсселя викликає позиція Угорщини, яка, за даними Єврокомісії, продовжує видавати росіянам національні картки на проживання.