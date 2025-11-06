﻿
Свiт

ЄС планує повністю обмежити видачу багаторазових віз громадянам Росії

Європейський Союз готує нове посилення візових правил для громадян Росії. Згідно з планами Єврокомісії, у більшості випадків росіяни зможуть отримати лише одноразові шенгенські візи, тоді як багаторазові дозволи фактично перестануть видавати.

Про це повідомляє Politico з посиланням на кількох європейських чиновників і речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта.

У Брюсселі пояснюють, що ці кроки — частина стратегії покарання Москви за агресію проти України. Винятки можливі лише з гуманітарних міркувань або для осіб, які мають подвійне громадянство, зокрема громадянство країни ЄС.

«Ми розглядаємо додаткові заходи у тісній координації з державами-членами», — підтвердив Ламмерт під час брифінгу в Брюсселі 6 листопада.

Єврокомісія нагадала, що ще у 2022 році ЄС призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією та рекомендував державам-членам не надавати пріоритет російським заявникам.

Як наслідок, кількість виданих шенгенських віз для росіян скоротилася з понад 4 мільйонів у 2019 році до приблизно 500 тисяч у 2023-му.

Окрему стурбованість у Брюсселя викликає позиція Угорщини, яка, за даними Єврокомісії, продовжує видавати росіянам національні картки на проживання.

«Ми занепокоєні тим, що Угорщина досі надає росіянам національні дозволи на проживання, попри воєнну агресію Москви. Це становить ризик для безпеки Союзу», — наголосив речник Єврокомісії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

РосіяШенгенЄСУгорщинавіза
