Полiтика

СБУ заочно повідомила про підозру меру Москви на підставі зібраних доказів воєнних злочинів

Служба безпеки України зібрала докази воєнних злочинів з боку мера Москви Сєргєя Собяніна, який використовує власний адмінресурс, щоб сприяти війні РФ проти України.

"Як встановило розслідування, з початку повномасштабного вторгнення Собянін "мобілізував" на фронт майже 90 тис. москвичів. За наявними даними, понад 70 тис. мешканців російської столиці були завербовані через московські "пункти відбору на військову службу за контрактом", - інформує СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, для організації мобілізаційної роботи та іншого сприяння збройним угрупованням окупантів Собянін очолив профільну групу у складі Координаційної ради при уряді РФ.

"У цьому статусі чиновник допомагає міноборони країни-агресора розгортати додаткові місця для мобілізованих та нових підприємств військово-промислового комплексу росії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголошують, що також Собянін регулярно залучає техніку та працівників з підконтрольних йому комунальних підприємств: "Мосводоканал", "Мосгаз" та "Москоллектор" для облаштування військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"Йдеться насамперед про будівництво фортифікаційних споруд та укріпрайонів у фронтових районах Донецької та Луганської областей", - уточнюють в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Собяніну про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене групою осіб).

Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

 Автор: Богдан Моримух

СБУ Москва мер підозра воєнний злочин Сєргєй Собянін
