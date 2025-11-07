﻿
Депутат заради відстрочки «купив» дівчину з інвалідністю за 3 тисячі

Депутат однієї з міських рад Вінниччини разом зі спільницею розробили схему, яка б дозволила йому уникнути мобілізації.

Наприкінці 2024 року посадовець дізнався про двох сестер, одна з яких 18-річна дівчина з інвалідністю ІІ групи, і через хворобу не усвідомлює значення своїх дій, повідомляє Офіс генпрокурора.

Скориставшись їхнім скрутним матеріальним становищем, чоловік запропонував старшій сестрі «викупити» молодшу сестру за 3 тисячі гривень в місяць. Жінка погодилася і частину отриманих коштів згодом витратила на погашення кредитів. 

Після реєстрації шлюбу чоловік використав документи про стан здоров’я дружини та свідоцтво про шлюб як підставу для оформлення відстрочки від мобілізації. 

6 листопада депутата та його спільницю затримано.  

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 149 КК України) та ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України). 

Наразі потерпіла 18-річна дівчина перебуває у безпеці. 

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу управління міграційної поліції та СБУ у Вінницькій області. 

За вчинене підозрюваним загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. 

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

