Свириденко назвала дату запуску УЗ-3000

Програма з безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 повинна запрацювати вже 1 грудня.

"Дуже важливо зрозуміти наступне. У нас пасажирські перевезення і вартість пасажирських перевезень дійсно реальна вища, ніж вартість клітка. І раніше цей дисбаланс, який був, компенсувався за рахунок карго перевезень", - заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.



За її словами, через активні бойові дії, через наслідки війни обсяги перевезень вантажних перевезень зменшуються. І цього ресурсу вже не вистачає для того, щоб перекрити цю різницю між собівартістю і реальною ціною клітка, повідомляє "РБК-Україна".



"Для того, щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково. Це десь 13 млрд гривень. Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 млрд гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама "Укрзалізниця" за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності", - додала вона.



За словами прем'єра, УЗ-3000 – це не програма, яка компенсується за рахунок цих 13 млрд грн. Це можливість, яка надається всім громадянам України.



"Наразі якраз профільне міністерство формує і деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня. І буде вона реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли у нас є низький попит на "Укрзалізницю", - додала вона.

Фото: УЗ.