Російський бойовик намагався втекти у ЄС

Контррозвідка СБУ запобігла втечі з України бойовика збройних угруповань рф, який воював на Донеччині.

За результатами дій на випередження, зловмисника затримано в одному з готелів Ковеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу, повідомляє СБУ.



Фігурантом виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного рф збройного угруповання «Сомалі» так званої «днр».



У лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення і був «списаний» з ворожого підрозділу.



Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС.



Співробітники СБУ завчасно встановили місцезнаходження зловмисника і затримали його на етапі підготовки до втечі.



Перевіряється інформація про можливу причетність затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його «відрядження» для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу.



Під час обшуків у готельному номері фігуранта виявлено паспорти рф та «днр», а також «військовий квиток» та шеврони збройних формувань країни-агресора.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.