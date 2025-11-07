Смерть 71-річного засновника іспанського модного бренду Mango Ісака Андіка, яку майже рік вважали нещасним випадком, тепер розслідують як можливе вбивство, повідомляє El País.

Андік загинув у грудні 2024 року під час прогулянки в горах Монсеррат поблизу Барселони. Його син Джонатан, який був поруч, заявив, що батько послизнувся та впав зі скелі. Поліція тоді закрила справу, визнавши подію нещасним випадком.

Однак через рік слідчі відновили розслідування — після того, як свідчення Джонатана виявилися суперечливими. Тепер його статус змінився з очевидця на “особу, яка цікавить слідство”. За даними ЗМІ, правоохоронці перевіряють вміст його телефону та інші обставини інциденту.

Додаткову увагу привернули свідчення партнерки Ісака Андіка, яка повідомила про напружені стосунки між батьком і сином. Водночас офіційно поліція заявляє, що основною версією залишається нещасний випадок, а прямих доказів умисного вбивства поки немає.

Загибель Андіка стала шоком для модного світу — він побудував із невеликого барселонського магазину глобальний бренд, що конкурує із Zara. Після його смерті компанію Mango очолив виконавчий директор Тоні Руїс, а троє дітей мільярдера, зокрема Джонатан, залишилися у керівництві холдингу.

